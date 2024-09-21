Замена светофоров озадачила водителей в Актау

Водителей областного центра озадачила замена уже имеющихся и исправно работающих светофоров на новые. Объяснение предоставил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

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Старые столбы со светофорами были в хорошем состоянии, поэтому водители пришли в недоумение, когда устройства начали обновлять. Кроме того, из-за установленных новых светофоров не видны старые - это делает движение на проезжей части некомфортным.

Снова расход бюджетных средств. Зачем устанавливать такие же светофоры, которые немного выше? А если решили обновлять светофоры, то нужно сразу подключать, а не ждать у моря погоды, потому что новые светофоры перекрывают старые, - говорит водитель Самат.

На запрос корреспондента Lada.kz ответил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Асхат Нурмухан.

В настоящее время, заверил чиновник, демонтирован старый светофор на перекрестке в 8 микрорайоне. Процесс демонтажа старых светофоров и подключение новых Асхат Нурмухан пообещал ускорить. Много времени, отметил он, занимает настройка электроники. Работы планируется завершить до конца текущего месяца.

Причину же замены действующих светофоров Асхат Нурмухан объяснил тем, что они уже устарели, имеются механические повреждения.

Напомним, на 12 перекрестках в Актау обновляют светофоры. Также устанавливают шесть новых пешеходных светофоров.