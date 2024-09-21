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21.09.2024, 17:50

Ежонок ищет дом в Актау

Общество 0 1 801 Сергей Кораблев

Местный житель Артур несколько дней подряд наблюдал бегающего по второму этажу галерейного дома исхудавшего ежонка, которого в итоге из жалости приютил у себя в квартире. В связи с переездом молодой человек просит горожан о помощи в поиске новых хозяев для животного.

Фото ежонка предоставил местный житель Артур
Фото ежонка предоставил местный житель Артур

Животному на текущий момент около месяца. Питомец привык к Артуру и воспринимает его своим родителем.

В интернете молодой человек изучил информацию о питании ежей. Как только парень идет на кухню, подопечный тут же бежит за ним. Он любит отварное куриное мясо, картошку, помидоры. С удовольствием играет. У питомца уже есть своя уборная. Спустя почти неделю ежонок поправился, придя в надлежащую физическую форму.

Артур временно уезжает и не знает, кому можно оставить животное. С данным вопросом он обратился в Lada.kz. Как установил корреспондент, в Актау таких пунктов нет.

Волонтеры группы «Пушистое счастье Актау» посоветовали выпустить ежонка в районе огородных обществ около «МАЭК».

Зоозащитники общественного фонда «Шанс» сообщили о возможности размещения объявления с фото и номером телефона на их странице в Instagram. Желающие приютить животное, надеются они, найдутся.

В Мангистауской территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира ответили, что ежонка надо выпустить в естественную среду обитания.

Если кто-либо желает помочь, то могут обращаться по телефону: +7 (702) 516-83-62.

Напомним, с чем связано «нашествие» ежей в Актау, ответил специалист.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Отпустите ежа!!!
21.09.2024, 19:10
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