Презент городу: танцплощадку под открытым небом возродили в Актау

Каждую субботу местные жители смогут насладиться музыкой и танцами в парке Акбота» в 4А микрорайоне. Об этом сообщили в НПУ «ЭкоМангистау».

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Подарок преподнесла выигравшая грант в НПУ «ЭкоМангистау» на реализацию своей социальной идеи в рамках конкурса «Гражданский Импульс» Ирина Бисенгалиева. Поддержку оказало управление внутренней политики Мангистауской области.

На мероприятие «Танцы Без Границ. Объединение Поколений» приглашают всех, кому за 40+ каждую субботу с 19:00 до 21:00 часов.