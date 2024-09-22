Около 10 тысяч человек посетили гала-концерт в Актау

Праздничный концерт открыли творческие коллективы культурно-досугового комплекса Абая. На концерте выступили известные исполнители, такие, как Ұлықпан Жолдасов, Тамара Асар, Алашұлы, Нұрлан и Мұрат, Ayree, Фарида Жолдасова и Ғалымжан Жолдасбай, которые исполнили свои хиты.

Множество поэтов и писателей вдохновлялись красотой Мангистау и Актау в своих произведениях. На берегу Каспия был основан наш город, который открыл новые горизонты для мира. В 1978 году Актау был удостоен специальной премии «Международной Ассоциации архитекторов имени Патрика Аберкромби» на конкурсе среди 50 городов мира, что говорит о высоком уровне градостроительства благодаря усилиям представителей старшего поколения. В 2025 году наш город станет культурной столицей тюркского мира. Сегодня жители Актау активно способствуют развитию разных сфер жизни города. Поздравляю всех жителей Актау с Днем города! С Днем рождения, любимый Актау!, - обратился градоначальник Абилкаир Байпаков.