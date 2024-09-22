Голосуй за наших! В международной премии участвуют волонтеры из Актау

В открытом онлайн-голосовании на присуждение международной премии принимают участие два волонтера из Актау, сообщает министерство культуры и информации РК.

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С 20 по 29 сентября на единой онлайн-платформе волонтеров qazvolunteer.kz пройдет первый этап международной премии «Волонтер года». Претендентами стали 196 человек из разных уголков страны.

Так, из Актау представлены двое волонтеров – это Сабина Бейсембаева и Анатолий Мальцев.

Сабина Бейсембаева на протяжении нескольких лет со своей командой волонтеров совместно с приютом и ветеринарной клиникой проводят отлов бездомных собак, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в среду обитания. Более 150 собак прошли через этот процесс, были помечены специальными бирками. Это способствует их более безопасному сосуществованию с людьми. Несмотря на поддержку меценатов и положительное восприятие проекта, некоторые жители города все еще вызывают отстрел собак. Сабина продолжает свою работу, стремясь к улучшению условий жизни животных и развитию цивилизованного отношения к ним.

Стоит отметить вклад волонтера в социальную жизнь города: продолжительное время Сабина вместе с горожанами помогает малоимущим, оказавщимся в сложной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями. Волонтер организовывает благотворительные мероприятия, а также события, направленные на защиту экологии.

Анатолий Мальцев - волонтер с 24-летним стажем. Его деятельность охватывает сферу экологии, помощь животным и растениям, а также работу с одинокими пожилыми людьми, многодетными семьями и детьми-сиротами. Участвует в поиске пропавших людей.

Результаты премии будут озвучены 5 декабря в Международный день волонтера.