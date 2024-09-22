Школьники на мопедах: родителей несовершеннолетних наказывают в Жанаозене

В Жанаозене проводятся профилактические мероприятия с целью предотвращения нарушений ПДД и снижения ДТП. В этот раз внимание стражей порядка было направлено на водителей мопедов и электросамокатов, которые, несмотря на многократные предупреждения полиции, продолжают создавать опасные ситуации на дорогах, что нередко приводит к трагическим последствиям.

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Так, на дорогах Жанаозена выявлено более 88 водителей мопедов и электросамокатов, нарушивших ПДД, часть из них – дети. Родители и законные представители 34 подростков были привлечены к административной ответственности за управление мопедом лицом, не достигшим 16 лет (статья 612 КоАП РК).

В полиции напомнили, что лицам старше 18 лет разрешается ездить на электросамокатах и мопедах, а также на правой стороне дороги. Они должны быть в специальном шлеме и иметь водительские права.

Ранее Lada.kz публиковала материал о том, могут ли полицейские применять физическую силу в отношении скутеристов.