Плановые отключения воды и электроэнергии 23 сентября в Актау

В каких микрорайонах города сегодня, 23 сентября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, в каких микрорайонах города сегодня, 23 сентября, ожидаются плановые отключения водоснабжения.

Питьевое водоснабжение отключили в двух микрорайонах:

- 14 микрорайон, под ограничением дом № 21, ориентировочное время восстановления водоснабжения до 17.00;

- 7 микрорайон, под ограничением дом № 17, ориентировочно до 15.00.

Техническое водоснабжение в связи с порывами и ремонтными работами отключили в следующих микрорайонах:

- 17 микрорайон, под ограничением дома №№ 90–96, 101–104, здание супермаркета «Нур» и клиника «Ясин», ориентировочное до 20.00;

- 18 микрорайон, под ограничением все дома, ориентировочно до 20.00;

- 20 микрорайон, под ограничением дома №№ 5, 7, 8, 17, ориентировочное до 20.00.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.