О рассылке фейковых сообщений заявили в департаменте государственных доходов Мангистау

Интернет-мошенники рассылают сообщения от имени руководства комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан через популярные мессенджеры. Подобные сообщения являются фейковыми. Об этом сообщили в департаменте госдоходов региона.
В департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области рассказали, что в регионе участились случаи рассылки фейковых сообщений через мессенджеры WhatsApp и Telegram от имени руководства комитета госдоходов МФ РК.
Сообщения рассылаются интернет-мошенниками. Рекомендуем проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, а также проверять достоверность полученных сообщений, - пояснили в ведомстве.
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