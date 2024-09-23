О рассылке фейковых сообщений заявили в департаменте государственных доходов Мангистау

Интернет-мошенники рассылают сообщения от имени руководства комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан через популярные мессенджеры. Подобные сообщения являются фейковыми. Об этом сообщили в департаменте госдоходов региона.

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В департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области рассказали, что в регионе участились случаи рассылки фейковых сообщений через мессенджеры WhatsApp и Telegram от имени руководства комитета госдоходов МФ РК.