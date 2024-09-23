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23.09.2024, 13:34

Из-за аварии на месторождении «Каратурун Южный» оштрафовали нефтяную компанию в Мангистау

Общество 0 1 228 Александр Рыжих

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Бузачи Нефть» оштрафовали на 2,3 миллиарда тенге. Причиной стал факт выброса газо-водяной смеси с последующим возгоранием при бурении скважины №303 на месторождении «Каратурун Южный». Об этом сообщает КазТАГ.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск о взыскании ущерба РГУ «Западное межрегиональное управление государственной инспекции в нефтегазовом комплексе министерства энергетики Республики Казахстан» к ТОО «Бузачи Нефть».

Постановлением суда с ТОО «Бузачи Нефть» в доход государства взыскали 2 269 347 033 тенге, а также госпошлину в размере 68 080 411 тенге.

Согласно материалам дела, специализированной природоохранной прокуратуры региона было направлено представление об устранении нарушений законности от 27 декабря 2023 года по факту выброса газо-водяной смеси с последующим возгоранием при бурении скважины №303 на месторождении «Каратурун Южный».

 Вследствие сжигания сырого газа (потери) со скважины №303 месторождения «Каратурун Южный» с ее заколонного пространства (грифон) ТОО «Бузачи Нефть» допущено нарушение требований пункта 3 статьи 123 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» «работы по разведке углеводородов должны проводиться методами и способами, предусмотренными проектом разведочных работ и (или) проектом пробной эксплуатации, в соответствии с положительной практикой пользования недрами» и пункта 2 статьи 125 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» «добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов, не предусмотренные базовым проектным документом, в соответствии с положительной практикой пользования недрами» и нанесен экономический ущерб государству, - пояснили в суде.

Напомним, в июне прошлого года на скважине №303 месторождения «Каратурун Южный» ТОО «Бузачи нефть» произошло возгорание газового фонтана, образовавшегося в результате выброса газо-водяной смеси.

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