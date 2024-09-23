Что-то не ЛАДное: ищем спикеров из Актау для участия в подкасте

Редакция lada.kz запускает цикл подкастов по волнуюшим население вопросам под названием «Что-то не ЛАДное». В этой рубрике мы постараемся раскрыть жизненно важные социальные темы. И будем рады вашей помощи и поддержке в плане предложений и желании стать спикером в программе.

коллаж Lada.kz

Если у вас есть истории или предложения по следующим темам, мы будем рады вас выслушать:

- солевые наркотики. Распространение, привыкание, психологические факторы, закон, признаки зависимости;

- безопасность детей. Цифровые маньяки (подростковый суицид из-за специфических игр, книг и пр.), работа органов опеки с неблагополучными семьями, психологические тестирования в школах, «красные флаги» в поведении несовершеннолетних, работа госструктур, школы.

- лудомания. Происхождение, история из жизни, закон и порядок, профилактика, отношение общества, как вести себя родным и пр.

Связаться с нами можно по номеру WhatsApp: +7 747 309 3931.