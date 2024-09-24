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23.09.2024, 19:17

Как парень из жанаозенского детдома покоряет города Казахстана

Общество 0 7 206 Алия Шарипова

Андрей вырос в детдоме в Жанаозене, а совершеннолетие встретил в детской деревне семейного типа в Актау. Сегодня молодому человеку 25 лет, в Мангистау он –  знаменитость. Андрей успешно развивается в социальных сетях, сотрудничает с блогерами и ездит с выступлениями по городам Казахстана. О том, как парень не спасовал перед жизненными трудностями, сохранил веру в себя и людей – в материале корреспондента Lada.kz.

Фото предоставлено героем материала
Фото предоставлено героем материала

Андрей родился в Актау, после чего его определили теперь уже в расформированный детский дом в Жанаозене. Парень признался, что никогда не видел своих родителей.

Андрей учился в обычной школе. На текущий момент свободно владеет казахским языком.

Изначально мой родной язык - русский, обучался я также на нем. Государственный язык я выучил в подростковом возрасте, у меня были казахоговорящие друзья, - поделился он.

Совершеннолетие молодой человек встретил в деревне семейного типа в Актау.

В 18 лет я выпустился. Квартиру от государства мне дали не сразу, поэтому жил то в студенческом общежитии, то у друзей, - рассказал он.

После 9 класса молодой человек поступил в Актауский технологический колледж сервиса на программиста, однако по профессии, как и многие казахстанцы, работать не пошел. Судьба распорядилась иначе: сначала Андрей принимал участие в Казахской лиге КВН «Жайдарман», а потом ему пришла идея завести аккаунты в Tik-Tok и Instagram. На сегодняшний день его блоги активно развиваются: первая соцсеть насчитывает 253 тысячи подписчиков, вторая – 29 тысяч.

В 2017 году году я участвовал в КВН. В 2018-м меня забрали из Актау в Алматы, и с тех пор я стал заниматься блогерством. Я создавал различные видео, потом снялся в сериале «Малой братан», после чего люди стали меня узнавать, и количество подписчиков стало расти, - рассказал он.

Круг интересов Андрея не ограничивается блогингом – молодой человек выступает на свадьбах в разных городах страны, исполняя песни на казахском языке.

Профессионально я музыкой никогда не занимался. У меня есть друзья-певцы, они мне не раз говорили пойти в студию, записать песни, а потом выступать с ними. В итоге я так и сделал, - рассказал он.

Выступления позволили Андрею путешествовать, открывать для себя новые места, а также завести друзей по всему Казахстану – в Актау, Жанаозене, Алматы, Таразе, Шымкенте, Атырау, Кокшетау, Астане – и это лишь небольшой список городов.

Молодой человек старается поддерживать свою физическую форму.

Спортом я занимаюсь дома, включаю музыку и делаю упражнения, - с улыбкой поделился Андрей.

Помимо этого, блогер хорошо двигается. Этому его также никто не учил: он видит понравившиеся движения и старается их повторить, после чего делится результатом с подписчиками.

Несмотря на транслируемый в социальных сетях позитив и юмор, Андрей скромно признается, что ему бывает трудно.

Я живу один, бывает трудно, но я делаю все сам: сам себя одеваю, кормлю, зарабатываю. В быту тоже самостоятелен. Также у меня есть друзья, которые меня поддерживают, - рассказал он.

Основной заработок Андрея сейчас складывается из средств за просмотры в Tik-Tok, рекламы в Instagram и выступлений на свадьбах.

Помимо этого, парень получает помощь от государства, однако на озвученную корреспонденту сумму протянуть месяц получится едва ли – только за коммунальные услуги он ежемесячно отдает около 25 тысяч тенге, что составляет более трети от соцвыплат.

Сейчас усилия Андрея направлены на развитие своего блога и творчества. В будущем парень мечтает основать свой бизнес, а также купить дом в Актау.

Хотел бы открыть свой магазин брендовой одежды для мужчин и женщин, - поделился он.

К слову, у Андрея нетипичная внешность. Однако это не мешает парню как через соцсети, так и в реальном мире дарить людям позитив, радость, а также помогать поверить в себя.

Источник фото: instagram.com/maloii.bratan/

Андрей не скрывает, что нередко сталкивается с неоднозначными комментариями от людей в свой адрес.

Меня многие спрашивали и спрашивают, почему у меня маленький рост. Я их прошу так не говорить, мне это просто не нравится, и все. Например, не занимаюсь спортом на улице, так как надо мной издеваются. Я им не отвечаю, но мне обидно, - признался Андрей.

В заключении молодой человек дал совет тем, кто также, как и он, периодически встречает на своем жизненном пути невежество.

Не нужно на таких людей обращать внимание. Тех, кто уважает тебя и понимает, больше. Всем желаю здоровья, не болейте. Живите веселее, уважайте родителей. Если у кого-то их нет, то простите. Цените своих друзей, пусть в вашем доме будет любовь, - сказал Андрей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
elek
elek
Человек с сильным характером, я бы сказал ему никогда легко не было. Удачи и благополучия тебе АНДРЕЙ!
23.09.2024, 14:48
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