Плановые отключения воды и электроэнергии 24 сентября в Актау

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» рассказали о том, в каких микрорайонах Актау сегодня, 24 сентября, произойдут плановые отключения водоснабжения и электроэнергии.

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По информации ГКП «КЖСА», отключение воды ожидается в четырех микрорайонах:

- 13 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дом № 5Б, ориентировочное время восстановления водоснабжения до 16.00;

- 28 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дом № 7, ориентировочно до 15.00;

- 7 микрорайон, отключили техническую воду, под ограничением дом № 27 и детский сад № 22, до 17.00;

- 12 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 3, 5, 6, 7, 13, 15, ориентировочно до 20.00.

По информации, предоставленной корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», на сегодня в городе не запланированы плановые отключения электроэнергии, за исключением случаев аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.