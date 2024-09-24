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24.09.2024, 11:27

Шесть смертей за сентябрь: полицейские Мангистау предупреждают об опасности суицидальных игр

Общество 0 4 342 Наталья Вронская

За неполный сентябрь в Алматы произошло уже 6 самоубийств школьников. В полиции рассматривали версию так называемых суицидальных игр. Однако предварительные проверки телефонов не выявили никаких подтверждающих признаков. И, тем не менее, ювенальные полицейские в Мангистауской области ведут активную разъяснительную работу с подростками, сообщает ДП региона.

фото с сайта dzen.ru
фото с сайта dzen.ru

Районные инспекторы ювенальной полиции в Мунайлы проводят с детьми классные часы и рассказывают об опасности таких игр. Предупреждение получили и родители школьников.

«Уважаемые родители! Вы наверняка слышали о недавней трагедии, которая случилась в одной из школ Алматы. Погибли две  семиклассницы. Они прыгнули с крыши девятиэтажного дома и разбились насмерть. Предполагают, что причина случившейся трагедии - игра «Красный дельфин».  Некоторые дети приходят в игру через книги с Ozon («Приключения кота-детектива» Фрауке Шойнеманн» и «Цветы пиона на снегу» Моргана Маро). Через книги даются задания. Сеть масштабная. Как рассказала общественница Асель Татишева: «Информацию про игру подтвердили, ведутся следственные мероприятиями, остальная информация не распространяется. Говорят, играли еще три девочки, но они не сделали последний шаг. В чате на момент, когда девочки были на крыше, было около 34 человек. Детей подготовили: сначала книги о бессмертии, которые они заказали на Ozon, потом волшебная таблетка, которую они приняли перед прыжком. Используются определенные ритуальные действия, типа "снимите обувь", "сложите одежду". На сайтах рекламируют эту игру так: «Решайте головоломки, находите полезные предметы, прячьтесь и заметайте следы, чтобы родители не обнаружили ваше отсутствие. Игра выполнена в формате 3D от первого лица, где основная цель — успешно сбежать из дома, используя различные хитрые методы». А описание на Google Play такое: Ах, ты, хулиган! Бегом учить уроки! Сказали родители и посадили тебя на домашний арест. Попробуй перехитрить родителей и найти способ погулять с друзьями. Погрузись в роль школьника, которого родители наказали за плохую оценку в школе, и попытайся сбежать из дома, чтобы отец и мать не заметили тебя». Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на важность контроля за тем, чем занимаются ваши дети в интернете. Сегодня в цифровом пространстве много не только возможностей, но и опасностей. Общайтесь с детьми о том, что они делают онлайн, обсуждайте их интересы и увлечения. Важно следить за их онлайн-активностью, чтобы защитить их от потенциальных опасностей. Важно объяснять, как распознавать угрозы, например, мошенничество или нежелательный контент. Создайте атмосферу доверия, чтобы они не стеснялись делиться своими переживаниями. Помните, что ваша поддержка и внимание помогут им безопасно ориентироваться в этом сложном мире», - такие сообщения приходят в родительские чаты от педагогов.

Взрослым рекомендуют проверить подписки в телеграм-каналах и проводить с детьми профилактические беседы. Страшный и неизведанный мир «цифровых маньяков», к сожалению, сложно доказуем и тяжело преследуется по закону. Что движет людьми, которые склоняют подростков с неустойчивой психикой к самоубийству, доподлинно неизвестно, однако, к сожалению, жертвы «таких игр» точно есть. Несколько лет подобные квесты носили название «Синий кит», сегодня получили ребрейдинг и зовутся уже «Дельфин». Однако суть и цель, по всей видимости, не изменилась.

 

К сожалению, за неполный сентябрь в Алматы произошло уже 6 самоубиств. Так, 13 сенртября с 13 этажа в ЖК «Ак Алем» сбросилась 12-летняя девочка. Через 3 дня, 16 сентября, покончили с собой 2 семиклассницы (спрыгнули с крыши 9-этажки, прим. автора). В субботу, 21 сентября, 12-летняя девочка должна была пойти на занятия к репетитору. Но, выйдя из квартиры на 7-м этаже, она поднялась на 13-й и спрыгнула с общего балкона. Упал с высоты и молодой курсант Пограничной академии КНБ. Ему было 19 лет. Вчера, 23 сентября, в Ауэзовском районе Алматы сбросился еще один парень, ему было 18 лет.

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