Плановые отключения воды и электроэнергии 25 сентября в Актау

Коммунальные службы сообщили, будут ли в Актау сегодня, 25 сентября , плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня в городе не запланировано.

По информации ГКП «КЖСА», отключение воды ожидается в четырех микрорайонах:

- 1 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 24 - 31, КОС-1, гостиница «Рахат», дом престарелых, гостиница «Шагала», здания «ММГ», «Вита», «КНС-1», «Waterfront», департамент экологии региона, теннисный центр;

- 14 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 43, 46, 57, жилой комплекс «Тамшалы», здания «МГК» и «Версаль»;

- 15 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 18, 18А, 21, 28, 32, 34, 60, 61, 62, 64, 64А, 66, 66А, жилой комплекс «Овация».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.