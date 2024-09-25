Центр крови просит помощи у жителей Актау

В Мангистауском областном Центре крови обратились к жителям Актау с просьбой оказать помощь.

Нам снова нужна ваша помощь. Просим обладателей второй (А) положительной и первой (О) отрицательной групп сдать кровь в нашем центре. Если вы готовы спасти чью-то жизнь, то мы будем рады вам!, - сказано в сообщении.