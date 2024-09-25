Центр крови просит помощи у жителей Актау

Медицинскому учреждению необходима кровь для спасения людей. У жителей Актау попросили содействия.
В Мангистауском областном Центре крови обратились к жителям Актау с просьбой оказать помощь.
Нам снова нужна ваша помощь. Просим обладателей второй (А) положительной и первой (О) отрицательной групп сдать кровь в нашем центре. Если вы готовы спасти чью-то жизнь, то мы будем рады вам!, - сказано в сообщении.
Прием доноров осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 часов.
Приемная: +7 (7292) 40-32-78, +7 (708) 592-80-64.
Регистратура: +7 (7292) 40-17-50.
Телефон доверия: +7 (7292) 40-32-27.
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