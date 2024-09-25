Нет узких специалистов в поликлинике: что делать жителю Актау?

Какие действия предпринять жителю Актау, если в поликлинике отсутствует необходимый специалист? На этот и другие вопросы ответила Сауле Наушина, руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений Фонда социального медицинского страхования.

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Жители города выражают недовольство тем, что, несмотря на значительные отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) из своих зарплат, они не могут получить надлежащее бесплатное лечение в поликлиниках. В результате им приходится обращаться за платными услугами в частные клиники. Возникает вопрос: зачем платить ОСМС, если все равно приходится дополнительно оплачивать лечение?

Корреспондент редакции Lada.kz столкнулась с проблемой отсутствия необходимого специалиста в нужный момент. Обратившись к терапевту за направлением к ЛОРу, выяснилось, что врач был в отпуске, а заменяющего специалиста не оказалось. Терапевт отказалась выдать направление к специалисту в другой поликлинике. В итоге пришлось обратиться к частному врачу и оплатить консультацию из собственного кармана, что потребовало немалых финансовых затрат.

Редакция Lada.kz обратилась в Фонд социального медицинского страхования, чтобы выяснить, что делать жителю Актау, если в поликлинике отсутствует необходимый узкий специалист? Должны ли врачи предлагать жителям альтернативные решения или консультации на время отсутствия профильных врачей? Что делать, если на момент обращения в поликлинику закончились талоны на МРТ, рентген или другие медицинские услуги? Должна ли поликлиника перенаправлять пациента в другое медицинское учреждение? Почему житель Актау не может самостоятельно выбрать лабораторию (INVIVO, "Олимп" и др.) для сдачи анализов за счет ОСМС?

На все вопросы ответила Сауле Наушина, руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений Фонда социального медицинского страхования.

Если речь идет о консультации узкопрофильных специалистов, то, согласно приказу, ожидание таких услуг не должно превышать 10 рабочих дней. В случае, если срок ожидания превышен, терапевт поликлиники обязан направить пациента в другое медицинское учреждение, где на данный момент принимает нужный специалист, - сказала Сауле Наушина.

Она также подчеркнула, что если ожидание таких услуг, как МРТ, КТ или рентген в поликлинике превышает 10 дней, то они обязаны выдать направление в другую поликлинику.

Что касается выбора лаборатории для сдачи анализов, Сауле Наушина отметила, что у жителей города отсутствует право выбора.