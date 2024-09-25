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25.09.2024, 10:56

Нет узких специалистов в поликлинике: что делать жителю Актау?

Общество 0 2 102 Лиана Рязанцева

Какие действия предпринять жителю Актау, если в поликлинике отсутствует необходимый специалист? На этот и другие вопросы ответила Сауле Наушина, руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений Фонда социального медицинского страхования.

Фото автора
Фото автора

Жители города выражают недовольство тем, что, несмотря на значительные отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) из своих зарплат, они не могут получить надлежащее бесплатное лечение в поликлиниках. В результате им приходится обращаться за платными услугами в частные клиники. Возникает вопрос: зачем платить ОСМС, если все равно приходится дополнительно оплачивать лечение?

Корреспондент редакции Lada.kz столкнулась с проблемой отсутствия необходимого специалиста в нужный момент. Обратившись к терапевту за направлением к ЛОРу, выяснилось, что врач был в отпуске, а заменяющего специалиста не оказалось. Терапевт отказалась выдать направление к специалисту в другой поликлинике. В итоге пришлось обратиться к частному врачу и оплатить консультацию из собственного кармана, что потребовало немалых финансовых затрат.

Редакция Lada.kz обратилась в Фонд социального медицинского страхования, чтобы выяснить, что делать жителю Актау, если в поликлинике отсутствует необходимый узкий специалист? Должны ли врачи предлагать жителям альтернативные решения или консультации на время отсутствия профильных врачей? Что делать, если на момент обращения в поликлинику закончились талоны на МРТ, рентген или другие медицинские услуги? Должна ли поликлиника перенаправлять пациента в другое медицинское учреждение? Почему житель Актау не может самостоятельно выбрать лабораторию (INVIVO, "Олимп" и др.) для сдачи анализов за счет ОСМС?

На все вопросы ответила Сауле Наушина, руководитель отдела информирования населения и рассмотрения обращений Фонда социального медицинского страхования.

Если речь идет о консультации узкопрофильных специалистов, то, согласно приказу, ожидание таких услуг не должно превышать 10 рабочих дней. В случае, если срок ожидания превышен, терапевт поликлиники обязан направить пациента в другое медицинское учреждение, где на данный момент принимает нужный специалист, - сказала Сауле Наушина.

Она также подчеркнула, что если ожидание таких услуг, как МРТ, КТ или рентген в поликлинике превышает 10 дней, то они обязаны выдать направление в другую поликлинику.

Что касается выбора лаборатории для сдачи анализов, Сауле Наушина отметила, что у жителей города отсутствует право выбора.

К сожалению, у пациентов нет права выбора, и они не могут требовать от поликлиники направления в ту или иную лабораторию по своему усмотрению. Например, если анализы выполняются в самой поликлинике, то они проводятся именно там. Если же какой-то вид анализа, назначенный пациенту, отсутствует в поликлинике, врач может выдать направление в лабораторию, с которой у поликлиники заключен договор соисполнения. Однако это не зависит от желания пациента, — заключила Сауле Наушина.

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Комментарии

6 комментарий(ев)
DJONSON_ KZ
DJONSON_ KZ
Скоро там 1 декабря
25.09.2024, 14:23
DJONSON_ KZ
DJONSON_ KZ
Скоро там 1 декабря
25.09.2024, 14:23
cat
cat
Впечатление, что все эти люди от медицины, я имею ввиду чиновников, что издают указы, работают не для народа, а против. Почему я с больным бедром и с уже готовым МРТ, должна записываться к терапевту(очередь на 5 дней вперед), для того, чтобы попасть к травматологу? Для чего это делается? Какая это забота о здоровье народа, гонять пожилых людей по кабинетам? А сейчас в сезон вирусов и простуд, подхватить очередную заразу шансов больше, чем получить медицинскую помощь!
25.09.2024, 14:08
mustain
mustain
Какому приказу, Сәуле?
25.09.2024, 06:47
mustain
mustain
Какому приказу, Сәуле?
25.09.2024, 06:47
11900
11900
Если у меня болит ухо,то должна я терпеть 10 дней. К окулисту ни как не попасть! То в отпуске, то на больничном, то все талоны закончились! А мне всего лишь нужно было проверить зрение ребенку перед школой. Пришлось идти к платному. Только у нас такое могли придумать.
25.09.2024, 06:46
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