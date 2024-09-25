Полезно знать: чего не должно быть в органических продуктах, рассказали жителям Мангистау

Специалист рассказала жителям Мангистауской области о том, какие продукты считаются органическими, и как их найти в супермаркетах.

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Главный специалист отдела контроля требований технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асемгуль Мукашева рассказала Lada.kz о том, что такое органические продукты, как их выбрать, и чем они полезны.

Так, органическая продукция – это сельскохозяйственная продукция, продукция аквакультуры и рыболовства, продукция из дикорастущих растений и продукты их переработки, в том числе пищевая продукция, произведенные в соответствии с требованиями Закона «О производстве органической продукции».

Органическими продуктами считаются те продукты, которые производятся без использования достижений химической промышленности, без использования минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов. В органике контролируется весь процесс от сырья до уже упакованного продукта, уходящего на полки магазинов, - рассказала Асемгуль Мукашева.

По ее словам, органическая продукция перед выпуском ее в обращение на рынок должна пройти оценку подтверждения соответствия в форме сертификации. На такую продукцию наносится национальный знак соответствия органической продукции и используются обозначения «био», «эко», «органик», «органический», «organic».

Потребитель вправе потребовать сертификат соответствия у продавца, - отметила специалист.

Эксперт добавила, что покупателям стоит обращать внимание на маркировку и состав таких продуктов. Маркировка должна содержать дополнительные сведения о месте, в котором были произведены сырьевые сельскохозяйственные материалы, из которых состоит продукт, а также наименование организации, которая проводила инспекцию производителя органической продукции. Кроме того, на упаковке должен быть нанесен национальный знак соответствия сертифицированной органической продукции.

В составе должны отсутствовать синтетические вещества, пестициды, гормоны, антибиотики и пищевые добавки, генетически модифицированные объекты, допускается использовать разрешенные добавки, минералы, ароматизаторы, витамины и другие пищевые микроэлементы, полученные из естественных источников, - рассказала специалист.

По словам Асемгуль Мукашевой, употребление органической продукции имеет положительное влияние на здоровье, содержит полезные и питательные вещества, богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и другими биологически активными веществами, не содержит вредных для здоровья веществ (остатки пестицидов, тяжелых металлов, гормонов, ветеринарных препаратов, микотоксинов), характеризуются преимущественно низким содержанием нитратов.

Приобретать органическую продукцию или нет – выбор каждого. Однако перед покупкой необходимо удостовериться, действительно ли на полке стоит полезный продукт или обычный, - добавила специалист.

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