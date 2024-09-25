Благотворительную акцию в честь Дня пожилых людей запустили в Актау

О начале акции «Клуб добряков Актау» сообщил в Instagram.

Друзья, приглашаем вас принять участие в нашей доброй акции в честь Международного дня пожилых людей. У нас такая идея: пригласить милых дам из дома престарелых на экскурсию в Aktau Garden (зимний сад – прим. авт.), но нужно организовать им оплату за вход (2000-3000 тенге). Также там вручим им собранные подарки, - сказано в сообщении волонтеров.