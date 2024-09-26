В одном из микрорайонов Актау изменился тариф на тепловую энергию

Об изменениях сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области № 76-ОД от 25 сентября 2024 года, с 1 октября 2024 года вводится в действие тариф на услуги по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией (по котельной 17 микрорайона) на уровне 3 496,48 тенге за 1 Гкал (без НДС), - сказано в сообщении предприятия.