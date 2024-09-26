В одном из микрорайонов Актау изменился тариф на тепловую энергию

Для жильцов ЖК «Green Park» и «Green Plaza», расположенных в 17 микрорайоне, изменился тариф на услугу по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией.
Об изменениях сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).
Согласно приказу департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области № 76-ОД от 25 сентября 2024 года, с 1 октября 2024 года вводится в действие тариф на услуги по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией (по котельной 17 микрорайона) на уровне 3 496,48 тенге за 1 Гкал (без НДС), - сказано в сообщении предприятия.
Ранее тариф составлял 3 006,47 тенге за 1 Гкал (без НДС).
В КЖСА корреспонденту Lada.kz добавили, что для жителей остальных микрорайонов города тариф остается без изменений.
Напомним, общественные слушания по вышеуказанному тарифу прошли в Актау 16 сентября.
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