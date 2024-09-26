После жалобы жителей: чиновники пообещали оборудовать остановку в 1 микрорайоне Актау

В редакцию Lada.kz с жалобой обратилась жительница Актау. По ее словам, в 1 микрорайоне, в районе клиники «Sofie MedGroup», нет автобусной остановки и дорожного знака, несмотря на регулярное движение автобусов. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили на жалобу.

Фото жительницы Актау

Жительница Актау пожаловалась на отсутствие автобусной остановки в 1 микрорайоне. По ее словам, из-за этого автобусы проезжают мимо, не останавливаясь.

Здесь должна быть остановка, но нет даже знака, не говоря уже о скамейке, где можно было бы подождать автобус. Хотя, по карте это место считается остановкой, автобусы не останавливаются, потому что ни знака, ни самой остановки нет, — пожаловалась жительница.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали жалобу горожанки.