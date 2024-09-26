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26.09.2024, 17:43

Руководителя ЖКХ Каракиянского района наказали за неисполнение решения суда

Общество 0 1 061 Лиана Рязанцева

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области оштрафовал руководителя ГУ «Каракиянского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за неисполнение определения суда. Данный отдел должен был восстановить в очереди на получение жилья инвалида І группы.

 

Фото pricom.kz
Фото pricom.kz

Судом установлено, что инвалид І группы состояла на учете в качестве нуждающегося в жилье из государственного жилищного фонда, однако ее очередь была заменена опекуном на основании обращения, где был указан «выезд С. на другое постоянное место жительства», хотя она никуда не выезжала.

Женщина подала в суд иск на ЖКХ районного отдела с просьбой восстановить её в очереди на получение жилья с 2017 года. В ходе судебного разбирательства стороны достигли взаимовыгодного соглашения: ЖКХ обязалось восстановить женщину в списке очередников с 2017 года, а истец согласилась отказаться от своих исковых требований. Определение суда вступило в законную силу 23 мая 2024 году и направлено на исполнение в ЖКХ. Однако ЖКХ определение суда не исполнило, - говорится в информации пресс-службы суда.

Определением суда от 4 сентября 2024 года за неисполнение утвержденного мирового соглашения на руководителя ЖКХ наложено денежное взыскание в размере 50 МРП.

Денежное взыскание оплачено, - отметили в пресс-службе суда.

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