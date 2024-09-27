Трогательная встреча морского пехотинца с родителями произошла в Актау

Момент встречи. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Волнительный момент состоялся в бригаде морской пехоты, где служит рядовой Дарын Бишман. Приезд родителей стал сюрпризом для молодого солдата, который был призван на службу шесть месяцев назад из Панфиловского района Алматинской области.

«Дарын выполняет обязанности химика-дегазатора в радиационно-химической биологической роте, и, несмотря на свою молодость, уже проявляет настоящую стойкость и дисциплину. На днях его родители - Ербосын и Назгуль Ыргалиевы решили приехать к сыну в день рождения отца. Эта встреча, запечатленная на видео представителем республиканского комитета «Сердце матерей» Гульмирой Жанысбаевой, стала трогательным и эмоциональным моментом для всей части. Дарын не смог сдержать слез радости, когда увидел родителей, и поздравил отца с днем рождения. Руководство воинской части также присоединилось к поздравлениям, отметив важность поддержки семьи в службе каждого солдата. В качестве знака уважения к этому событию рядового Дарына Бишмана отпустили в увольнение с родителями в город», - рассказали в пресс-службе.

Видео с этой трогательной встречей быстро стало популярным в социальных сетях. Пользователи из всех уголков Казахстана оставили множество комментариев, поддерживая Дарына и его семью. Они пожелали удачной службы, терпения родителям, и отметили, что такие моменты напоминают о важности любви и поддержки в жизни каждого солдата. Эта история вдохновила многих, подтверждая, что семья всегда будет рядом, даже на расстоянии.