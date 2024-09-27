Неравный бой с боевиками: в Актау почтили память героя-пограничника

В Актау военнослужащие регионального департамента Пограничной службы КНБ совместно с ветеранскими организациями почтили память героя-пограничника. Раджан Батрканов погиб 30 лет назад при защите границ СНГ в Таджикистане. Об этом рассказал Асхат Жаналипов, руководитель пресс-центра департамента Пограничной службы КНБ РК.

Возложение венков. Фото предоставил А.Жаналипов

Памятные мероприятия начались с возложения венков к стеле «Защитникам священной границы Республики Казахстан».

Военнослужащие и ветераны ведомства, участники боевых действий на таджикско-афганской границе, а также школьники из военно-патриотического класса «Жас Шекарашы» почтили память героя, погибшего 28 сентября 1994 года, минутой молчания.

Уроки мужества прошли в Мангистауском энергетическом колледже имени Н.Бекбосынова, в городской школе-гимназии №13, в учебных заведениях Тупкарагана, Каракии и Бейнеу. Запланировано их проведение в Мангистауском и Мунайлинском районах.

«В 1994 году 28 сентября 200 боевиков из банды Хакима попытались прорваться через Висхарвское ущелье. На их пути встали 38 казахстанских и российских пограничников. Боевики, движущиеся на девяти грузовиках, открыли беспорядочную стрельбу при выходе из кишлака Калай-Хумб, что привело к немедленному боевому предупреждению гарнизона. Казахстанские пограничники оперативно заняли позиции у узкого моста в Висхарвском ущелье. Когда боевики начали разделяться, чтобы избежать столкновения, лейтенант Селюк и младший сержант Батрканов потребовали от них сложить оружие. Когда боевики открыли огонь, Батрканов, находясь за бетонным ограждением, метким огнем остановил группу, которая пыталась обойти пограничников. Его точные выстрелы предотвратили серьёзные потери и позволили остальным пограничникам действовать эффективно. Несмотря на тяжёлое ранение, Раджан продолжал сражаться, пока не был эвакуирован из-под огня. Но позже он скончался от потери крови», - рассказал руководитель областного филиала РООВП «Застава Тарландары», полковник запаса Владимир Колпаков.

За проявленное мужество и отвагу младший сержант Раджан Батрканов указом Президента Республики Казахстан был награжден орденом «Айбын» ІІ степени посмертно. Указом Президента Республики Таджикистан 30 сентября 2021 года за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Раджан Батырканов награждён орденом «Спитамен» 1 степени (посмертно).

Именем героя названы одна из улиц и школа в родном Катон-Карагае, в сентябре 2000 года пограничной заставе «Чиндагатуй» Курчумского пограничного отряда присвоено имя Раджана Батрканова и установлен обелиск в его честь.