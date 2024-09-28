Житель Жанаозена шокировал французов

Катаясь по городу, местный житель Жаксылык Муханов встретил двух мотопутешественников из Франции, которым была нужна помощь. В итоге мужчина не только оказал поддержку в ремонте железного коня, но и предложил мототуристам ночлег, накормил, чем в хорошем смысле шокировал иностранных гостей.
Мотопутешественники два месяца назад стартовали из родного Марселя. Они держат путь в Японию.
По дороге в страну восходящего солнца они оказались в Жанаозене, где искали деталь на мотоцикл. Так как город небольшой, данной запчасти они не нашли.
По счастливому стечению обстоятельств мототуристы встретили Жаксылыка Муханова, которому объяснили свою проблему и попросили найти токарей. Объездив трех мастеров им так и не удалось решить задачу. В результате мужчина предложил путешественникам сам смастерить им необходимую деталь у себя дома. Сначала они не поверили, но с охотой отправились с ним.
Уже в гараже он показал им большую железную пластину, просверлив в которой дыру и обрезав болгаркой, получил идентичную нужную запчасть. Также он помог восстановить еще и сломанную деталь.
Поблагодарив своего спасителя, мотопутешественники хотели отправиться в гостиницу, но Жаксылык их отговорил, проявив гостеприимство, предложив остаться у него.
С гостями общались через «Google Переводчик». Как говорит Жаксылык, они позитивные разговорчивые ребята. Обоим по 28 лет.
Как только на стол подали плов, у гостей сразу загорелись глаза. Оказывается, они знакомы с этим блюдом. Позже последовал горячий чай с угощениями.
После ужина французам показали очки виртуальной реальности (VR очки), которых они еще даже не видели и были в шоке.
Иностранцы очень заинтересовались машиной с большим объемом Жаксылыка – это BMW 4.4. Они любители подобного рода мотора и засыпали мужчину вопросами.
Следом гостям показали модуль GSM для универсальной автомобильной сигнализации с автозапуском (автозаводка через телефон - прим. автора), от чего они были поражены.
Зарядившись позитивом и новыми впечатлениями мотопутешественники отправились в путь.
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