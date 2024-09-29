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28.09.2024, 20:37

Закрытие мотосезона провели в Актау

Общество 0 1 367 Сергей Кораблев

Около 100 байкеров собралось на официальном ежегодном закрытии мотосезона-2024.

Фото предоставили организаторы
Фото предоставили организаторы

Активный сезон у мотоциклистов в Актау начинается с 1 мая, с церемонии открытия, и продолжается около четырех месяцев. А вот закрытие мотосезона наши любители оседлать железных коней проводят в последнюю субботу сентября - еще приятная пора и пока не слишком холодно. В этом году это 28 сентября.

Организаторами данного мероприятия выступили два мотоклуба - «Актау Байкерс» во главе с президентом Владиславом Фисенко и женское мотосообщество «Gorgons», основателем которого является Валерия Каратунова.

Колонна мотоциклистов прошла по центру городу до здания Ассамблеи народа Казахстана при сопровождении полицейских, где по традиции сделали общее фото. 

Для нас это большой праздник, когда мы встречаемся большой дружной тусовкой, - отметила Валерия Каратунова.

Сезон же для наших многих байкеров не закрыт, они будут передвигаться на другом виде мотоциклов – эндуро (предназначен для бездорожья - прим. автора)

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Официальный "мотохруст" завершен, надеюсь все живы, здоровы? Берегите себя и вспоминайте МотоТаню
29.09.2024, 04:36
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