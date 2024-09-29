Задом по «встречке»: очередного шумахера задержали в Актау

В Сети появился ролик, на котором водитель допустил одновременно четыре грубых нарушения ПДД. Какие меры приняты в отношении нарушителя, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

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Инцидент произошел на автодороге между 32А и 32Б микрорайонами. Водитель Mercedes Benz задним ходом выехал на встречную полосу движения, при этом пассажир вылез по пояс из окна в маске из фильма «Крик».

Личность правонарушителя, как сообщили сегодня, 28 сентября, была установлена. Им оказался 20-летний местный житель. Водитель привлечен к ответственности по фактам непристегнутых ремней безопасности – статья 593 КоАП РК, нарушения правил эксплуатации транспортных средств – статья 590 КоАП РК, выезда на полосу встречного движения – статья 596 КоАП РК и создания аварийной ситуации – статья 606 КоАП РК.

Наказание, исходя из данного протокола, предусматривает лишение водительских прав на полгода, а также сумма общего штрафа составит 20 МРП (73 840 тенге).

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Сотрудники полиции призывают водителей и пешеходов строго соблюдать ПДД.