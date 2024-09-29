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28.09.2024, 20:44

Задом по «встречке»: очередного шумахера задержали в Актау

Общество 0 1 595 Сергей Кораблев

В Сети появился ролик, на котором водитель допустил одновременно четыре грубых нарушения ПДД. Какие меры приняты в отношении нарушителя, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Кадр видео

Инцидент произошел на автодороге между 32А и 32Б микрорайонами. Водитель Mercedes Benz задним ходом выехал на встречную полосу движения, при этом пассажир вылез по пояс из окна в маске из фильма «Крик». 

Личность правонарушителя, как сообщили сегодня, 28 сентября, была установлена. Им оказался 20-летний местный житель. Водитель привлечен к ответственности по фактам непристегнутых ремней безопасности – статья 593 КоАП РК, нарушения правил эксплуатации транспортных средств – статья 590 КоАП РК, выезда на полосу встречного движения – статья 596 КоАП РК и создания аварийной ситуации – статья 606 КоАП РК.
Наказание, исходя из данного протокола, предусматривает лишение водительских прав на полгода, а также сумма общего штрафа составит 20 МРП (73 840 тенге).

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Сотрудники полиции призывают водителей и пешеходов строго соблюдать ПДД.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Хочу обратиться к руководству дорожной полиции Актау, почему патрульные экипажи видя нарушения ПДД проезжают мимо и не реагируют? Подсказать? Неоднократно наблюдаю как патрульки проезжая в 22мкр у рынка Алем не обращают внимания на то что не смотря на запрещающий знак десятки автомобилей припаркованы вдоль дороги. 22 мкр здание КЖСА не нужно далеко ходить, прямо вдоль дороги два парковочных места для инвалидов, обозначеннвх знаками, места заняты не инвалидами! И что? Патруль мтоит в пробке на светофоре, сотрудник смотрит на это нарушение, но никак не реагирует, включается зеленый сигнал светофора и экипаж уехал?
29.09.2024, 04:33
kot_85
kot_85
73000 ВЫ СЕРЬЕЗНО????? Лишение, срок лет на пять минимум. А тут он заплатил штраф, сел на другу ПАПИНУ машину и дальше рысачить. Жана Казахстан. Олигофрены конченные.
28.09.2024, 19:53
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