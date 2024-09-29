«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: как долго будут курсировать автобусы до баз отдыха в Актау

Как долго можно будет добираться до баз отдыха на автобусе, ответили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото автора из архива Lada.kz

Несмотря на то, что лето закончилось почти месяц назад, для горожан это обстоятельство не означает закрытие купального сезона, времяпрепровождения на свежем воздухе – многие продолжают выезжать на базы отдыха.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог корреспонденту Lada.kz сообщили, что до баз отдыха действует лишь один маршрут №6.

На этой неделе специалисты приняли решение, что автобусы будут курсировать до 1 октября.