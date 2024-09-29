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29.09.2024, 10:36

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: как долго будут курсировать автобусы до баз отдыха в Актау

Общество 0 1 920 Сергей Кораблев

Как долго можно будет добираться до баз отдыха на автобусе, ответили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото автора из архива Lada.kz
Фото автора из архива Lada.kz

Несмотря на то, что лето закончилось почти месяц назад, для горожан это обстоятельство не означает закрытие купального сезона, времяпрепровождения на свежем воздухе – многие продолжают выезжать на базы отдыха.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог корреспонденту Lada.kz сообщили, что до баз отдыха действует лишь один маршрут №6.

На этой неделе специалисты приняли решение, что автобусы будут курсировать до 1 октября.

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