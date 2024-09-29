«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: как долго будут курсировать автобусы до баз отдыха в Актау

Как долго можно будет добираться до баз отдыха на автобусе, ответили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Несмотря на то, что лето закончилось почти месяц назад, для горожан это обстоятельство не означает закрытие купального сезона, времяпрепровождения на свежем воздухе – многие продолжают выезжать на базы отдыха.
В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог корреспонденту Lada.kz сообщили, что до баз отдыха действует лишь один маршрут №6.
На этой неделе специалисты приняли решение, что автобусы будут курсировать до 1 октября.
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