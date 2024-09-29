«Негде присесть»: жители 14 микрорайона Актау пожаловались на состояние двора

У прибрежного дома №22 в 14 микрорайоне из оборудованных десяти лавочек «в живых» не осталось ни одной. Жильцы просят чиновников обратить внимание на состояние двора и поспособствовать его благоустройству.

Фото жителей 14 микрорайона

Уже много лет, говорят жители 14 микрорайона, за домом №22 от существоваших 10 лавочек остались лишь опоры. Люди предлагают чиновникам их демонтировать, чтобы не портить внешний облик двора.

Здесь негде присесть туристам, а они туризм развивают, - отмечают жители 14 микрорайона.

Планируется ли «ликвидировать» опоры лавочек или восстановить их, корреспондент Lada.kz узнал в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках благоустройства лавочки будут заменены, - сообщили чиновники.

Акимат не уточнил сроки начала работ.