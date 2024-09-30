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29.09.2024, 20:29

Жительнице Актау отказали в выдаче паспорта для дочери

Общество 0 1 888 Сергей Кораблев

Более 20 лет местная жительница беспроблемно выезжала за границу, но этим летом столкнулась с проблемой, где ее документы оказались якобы получены незаконно. Свою проблему она озвучила в СМИ.

Мзия Цхададзе. Кадр видео
Мзия Цхададзе. Кадр видео

По информации Tengrinews.kz, 24-летняя Мзия Цхададзе переехала из Грузии в Актау в 3-летнем возрасте вместе с мамой. В городе Актау прошло все ее детство, там же она получила удостоверение личности, аттестат о среднем образовании, водительские права, диплом, паспорт. Выйдя замуж, оформила свидетельство о бракосочетании и позже свидетельство о рождении дочери. Более 20 лет девушка без проблем выезжала за границу, участвовала в общественной жизни своего региона, являясь членом Ассамблеи народа Казахстана.

Этим летом она с семьей решили выехать в отпуск за границу. Подав документы для оформления загранпаспорта для дочери она узнала, что, оказывается, является гражданкой Грузии, откуда переехала еще в детстве. 

Возникает вопрос, как же я тогда получила все казахстанские документы, включая удостоверение и паспорт? У меня даже ИП есть, я плачу налоги. Мне сказали, что они получены незаконно. Как? Я что их сама напечатала? - рассказала девушка.

Она записала видеообращение, рассказав о своей проблеме, и недоумевает, почему вдруг ее документы оказались вне закона. Семейный отдых в этом году у них сорвался.

Стоит отметить, что Мзия Цхададзе свободно владеет казахским языком.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что ошибка в оформлении статуса Мзии Цхададзе была допущена еще в 2015 году сотрудниками миграционной службы. На момент документирования Мзия не являлась гражданкой Казахстана.

В 2014 году гражданство Казахстана было приобретено только матерью Мзии - Мананой Цхададзе, отец является гражданином Грузии. В настоящее время Мзие Цхададзе необходимо предоставить справку из посольства Грузии о наличии либо отсутствии гражданства республики Грузии. В последующем она может претендовать на получение казахстанского гражданства в упрощенном порядке, так как ее супруг является гражданином Казахстана, - объяснили в ведомстве.

В полиции пообещали оказать заявительнице всю необходимую информационно-разъяснительную помощь, а также помочь запросить справку из посольства Грузии.

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