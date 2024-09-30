Плановые отключения воды и электроэнергии 30 сентября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановые отключения сегодня, 30 сентября, ожидаются в 11 и 12 микрорайонах.

С 09:00 до 12:30 будет отключена подача электроэнергии в 11 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 7, 7Б, 6А, 6Б, 10, 11.

С 13:30 до 17:30 электроэнергия будет отключена в 12 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 17, 17А, 21 ,21А.

В ГКП «КЖСА» сегодня не предоставили информацию об отключениях питьевой и технической воды.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.