Две новые школы открыли в Актау

Школы №№18 и 24 открылись в 18 и 19А микрорайонах. Обе на 1200 мест. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования региона

В 18 и 19А микрорайонах Актау сегодня, 30 сентября, открылись две школы на 1200 мест. Здания полностью оснащены необходимым оборудованием. Имеются спортивные залы, столовая, библиотека, компьютерные классы, лабораторные кабинеты и мастерская, медицинский пункт и прививочный кабинет.

Как отметили в управлении, школы построили из-за проблем с трехсменным образованием и нехваткой ученических мест.

Наш регион находится в авангарде республики по росту количества детей. Ежегодно количество студентов в регионе увеличивается в среднем на пять тысяч. В новом учебном году в школах региона учатся более 183 тысяч учащихся, в том числе 20 тысяч детей, поступивших в школу впервые, - пояснили в управлении образования.

Помимо этого, в селах Баскудык и Кызылтобе-2 Мунайлинского района также построили две школы на 1200 мест.