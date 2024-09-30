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30.09.2024, 13:38

Две новые школы открыли в Актау

Общество 0 5 527 Александр Рыжих

Школы №№18 и 24 открылись в 18 и 19А микрорайонах. Обе на 1200 мест. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования региона
Фото предоставлено пресс-службой управления образования региона

В 18 и 19А микрорайонах Актау сегодня, 30 сентября, открылись две школы на 1200 мест. Здания полностью оснащены необходимым оборудованием. Имеются спортивные залы, столовая, библиотека, компьютерные классы, лабораторные кабинеты и мастерская, медицинский пункт и прививочный кабинет.

Как отметили в управлении, школы построили из-за проблем с трехсменным образованием и нехваткой ученических мест.

Наш регион находится в авангарде республики по росту количества детей. Ежегодно количество студентов в регионе увеличивается в среднем на пять тысяч. В новом учебном году в школах региона учатся более 183 тысяч учащихся, в том числе 20 тысяч детей, поступивших в школу впервые, - пояснили в управлении образования.

Помимо этого, в селах Баскудык и Кызылтобе-2 Мунайлинского района также построили две школы на 1200 мест.

Всего 21 современная школа будет сдана в эксплуатацию в 2024-2025 годах в рамках проекта «Комфортная школа», реализуемого по поручению Президента Республики Казахстан. Образовательные центры построены и сданы в эксплуатацию в этом году за счет средств фонда «Развитие образовательной инфраструктуры» по поручению Главы государства, - добавили в управлении.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
babe
babe
Прошел учебный месяц и только открыли ?! Безобразие !
30.09.2024, 12:12
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