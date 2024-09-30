На месторождении Каражанбас продают оборудование

Невостребованные товарно-материальные ценности акционерного общества АО «Каражанбасмунай» выставят на торги 1 октября. В перечне распродаваемого указана 961 позиция. Об этом сообщает Kursiv.kz .

Фото с сайта Total.kz

Ненужное оборудование распродают на месторождении Каражанбас. Лот разместили на сайте реестра государственного имущества.

В описании к лоту указано, что продаваемое имущество является невостребованным, так как не использовалось в течение десяти лет. Всего на торги выставлено 961 наименование различных машин, автоматов и другого нефтедобывающего оборудования.

Торги начнутся 1 октября в 10:00. Аукцион пройдет на повышение цены – это форма торгов, при которых стартовая цена повышается с заранее объявленным шагом, и победителем которого признаётся лицо, предложившее наивысшую цену. Стартовая цена 588 651 218 тенге.