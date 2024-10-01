Плановые отключения воды и электроэнергии 1 октября в Актау

В каких микрорайонах города сегодня, 1 октября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановые отключения сегодня, 1 октября, ожидаются в 11 и 12 микрорайонах.

С 09:00 до 12:00 будет отключена подача электроэнергии в 11 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 7Б, 8А, 15, 16, 19, 58, 60.

С 13:30 до 17:30 электроэнергия будет отключена в 12 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 33, 34, 35, 36, 37, 42, 48.

В ГКП «КЖСА» сегодня вновь не предоставили информацию об отключениях питьевой и технической воды.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.