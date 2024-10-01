Бесплатный проезд в день референдума в Актау не предусмотрен

В республиканских СМИ сообщается, что 6 октября в день референдума проезд в автобусах Астаны будет бесплатным. Редакция Lada.kz выяснила, будет ли бесплатный проезд также доступен для жителей Актау.

фото из архива Lada.kz

Tengrinews.kz сообщает, что в Астане 6 октября в день проведения республиканского референдума проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным.

Редакция Lada.kz узнала, будет ли бесплатный проезд предоставлен также жителям Актау.

В городской администрации сообщили, что в Актау бесплатный проезд не предусмотрен в этот день.

Напомним, что общереспубликанский референдум по строительству АЭС состоится 6 октября. В акимате Актау рассказали, как жители могут узнать номер и адрес своего избирательного участка.