В ГКП «КЖСА» скрывают информацию об отключениях питьевой и технической воды в Актау

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 2 октября, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что плановые отключения сегодня, 2 октября, ожидаются в 12 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 электроэнергия будет отключена в домах №№ 54, 55, 53, 59, 40, 43, ж/к «Несібе», 36, 36/1, 36/2.

В ГКП «КЖСА», несмотря на официальное письмо от редакции, вновь не предоставили информацию об отключениях питьевой и технической воды. Причины игнорирования запроса о ежедневной сводке остаются неизвестными.

Но, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов жалуются на отсутствие питьевой и технической воды.

С 7 утра жалобы поступают из следующих микрорайонов: 15, 19, 27, 32А, 34.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.