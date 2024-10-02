Дополнительный выходной ждет жителей Мангистау в октябре

В октябре казахстанцы отметят День Республики. Праздник подарит жителям страны дополнительный выходной.

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День Республики отмечается в Казахстане 25 октября и выпадает в этом году на пятницу.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе жители Мангистау отдохнут три дня подряд – 25, 26 и 27 октября (пятница, суббота, воскресенье).

При шестидневной рабочей неделе 25 октября будет выходным днем, 26-е – рабочим, 27 октября снова отдых.

Для справки

Празднование Дня Республики в Казахстане возобновили с 2022 года.