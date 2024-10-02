Дорогу и перекрестки временно закрыли в Актау

В Актау из-за проведения среднего ремонта временно перекрыли дорогу между 19 и 28 микрорайонами, а также перекрестки между 30, 29, 19 и 28 микрорайонами. Об этом сообщили в городском акимате.

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В администрации рассказали, когда автомобильное движение на дороге между 19 и 28 микрорайонами будет полностью восстановлено.

В 31А микрорайоне проводится средний ремонт автомобильной дороги от здания «Кеден» до торгового центра «Байтерек». В связи с этим временно закрыта дорога между 19 и 28 микрорайонами до 11:00 часов 2 октября, - сказано в сообщении.

Кроме того, по вышеназванным причинам временно проезд будет запрещен на перекрестках возле торгового центра «Олжа».

Перекрестки между микрорайонами 30, 29, 19 и 28 будут временно закрыты с 21:00 часов 2 октября до 8:00 часов 3 октября, - сказано в сообщении.

ДОПОЛНЕНИЕ

По сообщению Актауского городского акимата, на автодороге между 19 и 28 микрорайонами к 11:00 часам открыли лишь одну полосу движения. Вторая полоса будет доступна к движению транспорта в 16:00 часам.