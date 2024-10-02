Дождь, гроза и туман: синоптики рассказали о погоде в Мангистау в октябре

В мангистауском филиале РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды в регионе на октябрь текущего года.

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Средняя за месяц температура воздуха ожидается +10,9..+14,3°С, что около нормы (норма: +10,0..+13,8°С).

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от +10..+15°С до +3..+8°С, на западе области – от +18°С до +13°С, днем от +22..+27°С до +17..+22°С.

Во второй декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью от +10..+15°С до -1..+4°С, на западе региона – от +17°С до +9°С, днем от +22..+27°С до +11..+16°С, на юге области +21°С.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до +4..+9°С, днем до +17..+22°С, на юге региона +25°С.

Прогнозируется выпадение осадков, близкое к норме (норма: 9-13 миллиметров).

Дождь ожидается в начале второй, в середине третьей декад, гроза – в начале второй декады. Пыльная буря прогнозируется в середине второй декады. Ветер до 15-20 метров в секунду – в конце первой, в начале второй, в середине третьей декадах. Туман вероятен в конце первой и второй декадах, - сообщили корреспонденту Lada.kz в «Казгидромете».

Синоптики отметили, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер.

Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/- 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется декадными прогнозами, - заключили в филиале.

Для справки

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