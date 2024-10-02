В Мангистау 153 девочки прошли вакцинацию от вируса папилломы человека

С 30 сентября в Мангистауской области началась кампания по вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ). Как проинформировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на сегодняшний день прививки получили 153 девочки.

Гульшат Шорбасова. Фото автора из архива Lada.kz

Вакцинацию прошли 92 девочки в возрасте 11 лет, 32 - 12-летние и 29 - 13-летних подростков. Всего 153.

«Мероприятия по вакцинации школьниц проводятся во всех школах области. Применяется препарат «Гардасил-4» из США. Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Иммунизция проводится два раза с промежутком в полгода. На приобретение 17 062 дозы вакцины в Мангистау было выделено 474 760 050 тенге», - отметила Гульшат Шорбасова.

Специалисты напомнили, что ежегодно в Казахстане регистрируется около 1900 новых случаев рака шейки матки. Более 600 женщин умирают от этой патологии в год. В нашей стране рак шейки матки является вторым по распространенности типом рака после рака молочной железы среди женщин всех возрастов. Научно доказано, что причиной развития рака шейки матки является заражение женщины ВПЧ.