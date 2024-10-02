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02.10.2024, 17:30

В Мангистау увеличилось количество АГЗС

Общество 0 953 Алия Шарипова

В Казахстане наблюдается рост количества заправочных станций, в том числе распространяющих газовое топливо. Мангистауская область по последнему показателю попала в число лидеров. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики РК.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным бюро, в 2023 году в Казахстане функционировало свыше 3,3 тысяч автозаправочных станций, что на 5,9% больше, чем в 2022 году – 3,1 тысяч единиц. Наибольшее количество станций расположено в Туркестанской (273), Акмолинской (262), Жамбылской (253) областях.

Также за год возросло количество газовых заправочных станций – на 17,8%, с 2,2 тысяч до 2,6 тысяч единиц. Туркестанская область также лидирует по количеству газовых заправок – 289 единиц, далее следуют Мангистауская (236 ед.), Кызылординская (226 ед.) и Жамбылская (226 ед.) области, - сказано в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в разрезе регионов самое большое количество автомобилей, передвигающихся на бензине и газе, – в Алматы, 548 тысяч и три тысячи единиц соответственно.

Также можно отметить категорию автомобилей на смешанном топливе, среди регионов самое большое их количество зарегистрировано в Мангистауской области – 90 тысяч (22% от количества авто на смешанном топливе), - сообщили в бюро.

В сентябре текущего года в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области назвали причины дефицита сжиженного газа в регионе. Одной из них стало увеличившееся количество туристов, а также водители, которые устанавили газовое оборудование на свои личные автомобили, но не внесли соответствующие изменения в техпаспорта.

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