День открытых дверей проведет онкодиспансер для жителей Мангистау

Жители региона смогут пройти бесплатное обследование и получить консультацию специалистов в рамках Единого дня открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного онкологического диспансера.

Фото: instagram.com/aktauonko/

Единый день открытых дверей пройдет в субботу, 5 октября, с 09:00 до 13:00 часов.

Жители региона пройдут обследование у врачей центра с использованием современного медицинского оборудования, а также получат бесплатные консультации. При себе необходимо иметь удостоверение личности, - сообщили в медучреждении.

Адрес: 1А микрорайон, здание №3, областной онкологический диспансер.

Регистратура: +7 (708) 604-24-91.

Call-центр: +7 (708) 604-24-92.