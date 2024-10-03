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03.10.2024, 09:46

Плановые отключения электроэнергии 3 октября в Актау

Общество 0 1 274 Лиана Рязанцева

В каких микрорайонах города сегодня, 3 октября, ожидаются плановые отключения электроэнергии, рассказали в ГКП «АУЭС». 

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В ГКП «АУЭС» сообщили, что плановые отключения сегодня, 3 октября, ожидаются в 11 и 12 микрорайонах.

С 14:00 до 17:30 планируется отключение электроэнергии в 11 микрорайоне. Под ограничением жилые дома №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25.

С 14:00 до 17:30 также электроэнергия будет отключена в 12 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 22, 23, 24, 24А.

В связи с отказом ГКП «КЖСА» предоставлять информацию об отключениях водоснабжения, редакция не может сообщить жителям Актау, где сегодня будут отключены питьевая и техническая вода.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители дома № 4 в 7 микрорайонов со вчерашнего дня жалуются на отсутствие воды. 

Также на отключение воды жалуются жители 4, 13 и 12 микрорайонов. 

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
"В связи с отказом ГКП «КЖСА» предоставлять информацию об отключениях водоснабжения" Значит нужно снять с должности начальника, а преемника предупредить и вся проблема исчезнет сама собой, а то ведут себя как князьки местного пошиба.
03.10.2024, 05:44
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