День инвалидности в РК: ждать ли жителям Актау дополнительных выплат?

В чат акимата Мангистауской области обратился житель областного центра с вопросом о том, планирует ли местная власть выплачивать дополнительные средства ко Дню людей с ограниченными возможностями, который отмечается в Казахстане 8 октября. По словам автора сообщения, уже не первый год он наблюдает некое неравенство, в других регионах страны лица с ограниченными возможностями получают дотации, а у нас нет. Редакция lada.kz связалась с актауским городским отделом занятости и социальных программ.

сделано автором с помощью чата GPT

По словам мужчины, уже не первый год к этому празднику акиматы Актобе и Астаны выделяют премии лицам с ограниченными возможностями, проживающими на их территориях

«Ко дню людей с инвалидностью акимат Астаны выплатит по 73840 тенге. Чем ответит акимат Актау и акимат Мангистауской области своим жителям с ограниченными возможностями? В Актобе давно выплачивают», - спросил автор запроса.

В актауском городском отделе занятости и социальных программ ответили, что к 8 октябре дополнительных выплат из бюджета у них не предусмотрено. Однако расстраиваться не стоит, поскольку дополнительные деньги для лиц с ограниченными возможностями в октябре все же будут, просто к другому празднику.

«Для лиц с ограниченными возможностями будут произведены выплаты ко дню Республики, который также отмечается в октябре 25 числа», - сообщили в акимате.

Напомним, ранее мы сообщали о том, кто имеет право на получение социальной помощи и в каком объёме ко Дню пожилых людей.