Студенты Актау участвовали в полевых военно-патриотических сборах

Мероприятие было организовано воинской частью №25744, общественным фондом «Мангистауский центр местной инициативы» и управлением образования Мангистауской области. Цель военно-патриотического мероприятия — совершенствование навыков начальной военной подготовки, повышение выносливости и военных умений у будущих защитников Родины.

«В первый день студенты познакомились с повседневной жизнью солдат воинской части, изучили армейский устав, осмотрели военную технику гарнизона. Они прошли обучение на тренажёрах, уроки строевой подготовки и наблюдали демонстрацию военных приемов борьбы. Также сдали первые нормативы по спортивной подготовке. Во второй день студенты погрузились в реальную жизнь солдат: участвовали в утренних пробуждениях, занимались физкультурой, пробовали питание из полевой кухни и тренировались с оружием на специализированной стрельбищной площадке. Третий день завершился торжественным мероприятием в воинской части», - сказала директор общественного фонда «Мангистауский центр местной инициативы» Жаксыгуль Маханбетова.