Студенты Актау участвовали в полевых военно-патриотических сборах

В Актау с 30 сентября по 2 октября прошли военно-патриотические полевые сборы, в которых приняли участия около 100 студентов областного центра, сообщает пресс-служба акимата города.
Мероприятие было организовано воинской частью №25744, общественным фондом «Мангистауский центр местной инициативы» и управлением образования Мангистауской области. Цель военно-патриотического мероприятия — совершенствование навыков начальной военной подготовки, повышение выносливости и военных умений у будущих защитников Родины.
«В первый день студенты познакомились с повседневной жизнью солдат воинской части, изучили армейский устав, осмотрели военную технику гарнизона. Они прошли обучение на тренажёрах, уроки строевой подготовки и наблюдали демонстрацию военных приемов борьбы. Также сдали первые нормативы по спортивной подготовке. Во второй день студенты погрузились в реальную жизнь солдат: участвовали в утренних пробуждениях, занимались физкультурой, пробовали питание из полевой кухни и тренировались с оружием на специализированной стрельбищной площадке. Третий день завершился торжественным мероприятием в воинской части», - сказала директор общественного фонда «Мангистауский центр местной инициативы» Жаксыгуль Маханбетова.
В учебно-тренировочных сборах приняли участие студенты, преподаватели начальной военной подготовки и сотрудники воинской части №25744.
Победители были награждены дипломами, а руководители — благодарственными письмами.
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