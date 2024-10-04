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04.10.2024, 14:57

Метр асфальта стал причиной скандала между жителями и чиновниками в Мангистау

Общество 0 1 387 Наталья Вронская

Жители жилого массива "Каламкас" в Мангистауской области намерены добиться от чиновников добавить метр асфальта на ремонтируемой дороге, передает телеканал «Астана».
 

стоп кадр из видео телеканала astana.kz
стоп кадр из видео телеканала astana.kz

Скандал разгорелся вокруг ремонта дороги в поселке Атамекен в Мангистау. Недавно в жилом массиве "Каламкас" начали прокладывать дорогу, которую сельчане ждали больше 20 лет. Однако радость людей длилась недолго.
По данным телеканала, на отремонтированных дорогах ширина асфальта составляет три метра. По словам самих сельчан, этого недостаточно для того, чтобы здесь могли проехать 2 машины. Жители тех улиц, где асфальт еще не уложили, приостановили работы подрядной организации. Они просят увеличить ширину до 4 метров.

«Почему аким не советуется с нами перед тем, как делать проектно-сметную документацию? Есть же место, чтобы сделать дорогу шире? А там, где асфальт положили, сделали неправильно. Его нужно стелить на смолу, чтобы он приклеился, а они просто на камни кладут», - возмущена жительница Каламкаса Райхан Мурзаева.

Люди говорят, что пробовали договориться с местными властями, но те не хотят прислушаться к пожеланиям местных жителей.

«Мы ходили в акимат, просили расширить. Асфальт делают для машин, а дети, мы, будет ходить по обочине, там, где очень узко и зимой будет грязь?» - возмущается  житель Кайрулла Ибаев.

Заказчики в лице отдела ЖКХ непреклонны. Они уверяют, что делают все согласно проекту, который утвердила государственная экспертиза.

«Если бы мы попросили сделать дорогу шире, экспертиза бы не утвердила проект. Тут учитывается расстояние от электрических столбов и газовых труб, да и движение в жилом массиве одностороннее. Что касается поперечной дороги, которую люди тоже просят заасфальтировать, то ПСД уже готовится. Будем стелить там асфальт в следующем году, как средний ремонт дорог. Вот там экспертиза уже не нужна будет, и мы сможем учесть мнение людей», - прокомментировал заместитель акима Мунайлинского района Нурхан Мустафаев.

Как сообщает телеканал, асфальтирование девяти улиц обходится в 314 миллионов тенге. На четырех из них работы уже завершены. На остальных планируют закончить до конца ноября.

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