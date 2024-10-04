В Актау женщина упала с 3 этажа

Несчастный случай произошел в Актау вчера, 3 октября. Молодая женщина упала с третьего этажа жилого дома в 13 микрорайоне. В Мангистауской областной больнице рассказали о состоянии пострадавшей.

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По информации пресс-службы департамента полиции области, инцидент произошел 3 октября, ориентировочно в 14:50 часов. Упала женщина со стороны галереи на козырек. Пострадавшую сразу госпитализировали.

В пресс-службе Мангистауской областной больницы рассказали, что в настоящее время пациентка находится в отделении травматологии. Ее состоянии оценивается как стабильно тяжелое.