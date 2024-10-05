«Шеф»: книгу о полицейских презентовали в Актау

Авторскую книгу «Шеф» презентовали в департаменте полиции Мангистауской области.
К 100-летию со дня рождения первого начальника управления внутренних дел Мангистауской области генерал-майора милиции Ивана Брагина и первого начальника городского УВД полковника милиции Нарекеса Канаева в департаменте полиции состоялась торжественная презентация авторской книги «Шеф».
Данную книгу написал член правления Союза писателей Казахстана и Союза писателей Казахстана Алпамыс Бектурганов. Произведение глубоко раскрывает преданность и самоотверженность деятельности стражей порядка.
На открытии книги начальник ведомства Сагындык Аяганов выступил с предисловием и представил Алпамыса Мынды-Казиевича личному составу.
В церемонии перерезания ленты приняли участие члены семьи и дети Ивана Никитовича и Нарекеса Кадыровича.
Кроме того, к 106-летию уголовно-розыскной деятельности были награждены лучшие оперуполномоченные, а также ветераны.
Комментарии0 комментарий(ев)