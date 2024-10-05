«Шеф»: книгу о полицейских презентовали в Актау

Презентация книги. Фото предоставили в департаменте полиции региона

К 100-летию со дня рождения первого начальника управления внутренних дел Мангистауской области генерал-майора милиции Ивана Брагина и первого начальника городского УВД полковника милиции Нарекеса Канаева в департаменте полиции состоялась торжественная презентация авторской книги «Шеф».

Данную книгу написал член правления Союза писателей Казахстана и Союза писателей Казахстана Алпамыс Бектурганов. Произведение глубоко раскрывает преданность и самоотверженность деятельности стражей порядка.

На открытии книги начальник ведомства Сагындык Аяганов выступил с предисловием и представил Алпамыса Мынды-Казиевича личному составу.

В церемонии перерезания ленты приняли участие члены семьи и дети Ивана Никитовича и Нарекеса Кадыровича.

Кроме того, к 106-летию уголовно-розыскной деятельности были награждены лучшие оперуполномоченные, а также ветераны.