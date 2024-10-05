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05.10.2024, 16:11

От нескольких тонн риса из Индии отказались в Мангистау – в чем причина?

Общество 0 2 637 Сергей Кораблев

Фитосанитарный контрольный пост (ФКП) выявил нарушения, которые послужили отказом от нескольких тонн рис индийского производства. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Фото с сайта cdnstatic.rg.ru
Фото с сайта cdnstatic.rg.ru

В Мангистауской области инспекторами ФКП «Болашак» выявлены нарушения фитосанитарных требований в импортируемой подкарантинной продукции. Также 66,9 тонн риса, направлявшегося из Индии в Тараз, не соответствовали предоставленному фитосанитарному сертификату.

Инспектора ФКП «Карасу» в Жамбылской области вернули 22 тонны орехов в Кыргызстан из-за отсутствия фитосанитарного сертификата. Аналогичная ситуация произошла на ФКП «Кайрак» в Костанайской области, где в Россию было возвращено 22,9 тонны картофеля. Через ФКП «Сырым» в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка ввоза яблок без необходимых документов.

На ФКП «Международный аэропорт Астана» выявлены саженцы из России, на которые отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз возвращен в страну импортер.

При проведении вторичного контроля пиломатериалов (75,5 м³), поступивших из Российской Федерации, инспекторы Кокшетауской ГТИ и Абайской РТИ (Карагандинская область) обнаружили живые личинки черного соснового усача. Их вред очень существенен. При массовом размножении они заселяют практически все здоровые деревья, приводя древесину в негодность.

По всем фактам в отношении собственников продукции были приняты административные меры.

Кроме того, в Уральске были составлены протоколы об административных нарушениях за непредоставление сафлора из Россия к обязательному вторичному контролю.

Для справки:

Фитосанитарные контрольные посты (ФКП) расположены на территории пограничных и таможенных пунктов (пунктов пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза), а также в иных местах перемещения подкарантинной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза, расположенных на территории РК в пределах автомобильного сообщения, и иных местах, определенных уполномоченным органом, оснащенное необходимым оборудованием и приборами, осуществляющее государственный карантинный фитосанитарный надзор и (или) прием предварительной информации о ввозе, транзите подкарантинной продукции.
 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
Правильно нечего всякую гадость к нам возить.
05.10.2024, 17:00
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