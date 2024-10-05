Онкологи Мангистау озвучили результаты Дня открытых дверей

Сегодня, 5 октября, в Мангистауском областном онкологическом центре прошел День открытых дверей. На бесплатный прием пришел 71 житель региона, и только у одного жителя был диагностирован рак. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Консультация специалиста. Фото предоставлено пресс-службой онкоцентра

У одного из 71 обратившегося диагностирована онкология. Признаки рака выявлены у 15 человек.

У 15 жителей, пришедших на прием, обнаружены другие, не имеющие отношения к онкологии, заболевания. Ультразвуковое исследование прошли 40 человек, 24 потребовалось обследование на низкодозном компьютерном томографе, 34 женщинам проведена маммография, 41 – цитологическое исследование, - прокомментировали в пресс-службе центра.

Врачи-онкологи призвали не пренебрегать своим здоровьем и приходить на Дни открытых дверей, которые проводит медучреждение.