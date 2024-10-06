18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.84
531.33
5.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.10.2024, 15:49

Наш Дубай утопает в лужах: причину разлива воды объяснили в «МАЭК»

Общество 0 1 337 Сергей Кораблев

Видео с разливом воды у оздоровительного спорт-комплекса «Орбита» прокомментировали в ТОО «МАЭК».

Кадр видео
Кадр видео

Местный автовладелец Вячеслав снял на видео трубопровод, из квадратного отверстия которого большим напором текла вода на проезжую часть. Это, как уверяет автор видео, происходит уже третьи сутки.

Дожди уже давно прошли, а наш Дубай утопает в лужах, - говорит Вячеслав.

В ТОО «МАЭК» сообщили сегодня, 6 октября, что на видео происходил процесс заполнения теплосети. Это дренажный трубопровод.

Частичный сброс дистиллированной воды в этом режиме технологически необходим, - ответили на предприятии.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?