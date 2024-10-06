Наш Дубай утопает в лужах: причину разлива воды объяснили в «МАЭК»

Видео с разливом воды у оздоровительного спорт-комплекса «Орбита» прокомментировали в ТОО «МАЭК».

Кадр видео

Местный автовладелец Вячеслав снял на видео трубопровод, из квадратного отверстия которого большим напором текла вода на проезжую часть. Это, как уверяет автор видео, происходит уже третьи сутки.

Дожди уже давно прошли, а наш Дубай утопает в лужах, - говорит Вячеслав.

В ТОО «МАЭК» сообщили сегодня, 6 октября, что на видео происходил процесс заполнения теплосети. Это дренажный трубопровод.